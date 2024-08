Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Domenica 11 Agosto a Bollate

Le condizioni meteo a Bollate per Domenica 11 Agosto saranno caratterizzate da un cielo che va da sereno a parzialmente nuvoloso durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +36,6°C durante il primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015hPa.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 96%. Le temperature percepite si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +32°C già dalle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a poche nuvole e a tratti di cielo sereno. Le temperature massime si registreranno intorno ai +34,6°C, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la serata, il cielo si presenterà nuvoloso, con una copertura che oscillerà intorno al 75-78%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque sopra i +27°C.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bollate, si prevede un leggero calo delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, non sono attese variazioni significative nelle condizioni meteorologiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.8° perc. +26.3° Assenti 4.2 ENE max 4.8 Grecale 71 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° Assenti 3.9 ENE max 4.8 Grecale 76 % 1019 hPa 6 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 2 ENE max 4 Grecale 70 % 1019 hPa 9 cielo coperto +30.8° perc. +32.9° Assenti 4.1 SSE max 2.7 Scirocco 53 % 1019 hPa 12 nubi sparse +33.9° perc. +36° Assenti 10 S max 7.2 Ostro 43 % 1017 hPa 15 nubi sparse +34.4° perc. +36.4° prob. 1 % 10.9 S max 7.5 Ostro 41 % 1015 hPa 18 nubi sparse +30.6° perc. +33° prob. 1 % 5.4 SSO max 7.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 21 nubi sparse +28° perc. +29.8° Assenti 2.9 NE max 2.9 Grecale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:33

