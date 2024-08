Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un inizio settimana caldo e soleggiato, con temperature in aumento fino a Martedì. A partire da Mercoledì, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni, che diventeranno più probabili nella serata di Giovedì. Le temperature massime oscilleranno tra i +29,1°C e i +35,8°C, con percezioni termiche simili. Il vento varierà da leggero a moderato provenendo da diverse direzioni. L’umidità si manterrà tra il 25% e l’80%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1009hPa e 1013hPa. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Bologna, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 4,1km/h provenendo dal Sud Est, con raffiche leggere di 5,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione termica di +28,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità a 10,2km/h provenendo dall’Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 40% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,8°C, con una percezione termica di +34,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 7,9km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità si attesterà al 25% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature saranno più miti, attorno ai +27,3°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 29,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità salirà al 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione termica di +23°C. Il vento soffierà da Sud a 5,1km/h con raffiche leggere di 5,1km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità si attesterà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nella mattina di Martedì, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 22%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C, con una percezione termica di +29,4°C. Il vento soffierà da Est a 8,1km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 38% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi si faranno più presenti, portando una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,5°C, con una percezione termica di +32,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,9km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità si attesterà al 30% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature saranno più miti, attorno ai +25,3°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 20,8km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità salirà al 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,8°C, con una percezione termica di +22,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 4,1km/h con raffiche di 4,1km/h. Le precipitazioni saranno probabili, con una probabilità del 32%, l’umidità si manterrà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nella mattina di Mercoledì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 9%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione termica di +29,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 5,6km/h. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 46% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi si faranno più presenti, portando una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, con una percezione termica di +32,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 8,2km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità si attesterà al 37% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 40%. Le temperature saranno più miti, attorno ai +25,3°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 20,8km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità salirà al 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione termica di +23,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 6,3km/h con raffiche leggere di 6,2km/h. Le precipitazioni saranno di 0.34mm, l’umidità si attesterà all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nella mattina di Giovedì, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione termica di +23,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 4,4km/h. Le precipitazioni saranno probabili, con una probabilità del 25%, l’umidità si manterrà all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante il pomeriggio, le nubi si faranno più presenti, portando una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una percezione termica di +34,1°C. Il vento soffierà da Nord a 9,4km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, l’umidità si attesterà al 34% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 46%. Le temperature saranno più miti, attorno ai +24,6°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 7,4km/h. Le precipitazioni saranno probabili, con una probabilità del 53%, l’umidità salirà al 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna, si prevede un inizio settimana caldo e soleggiato, con temperature in aumento fino a Martedì. A partire da Mercoledì, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni, che diventeranno più probabili nella serata di Giovedì. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.