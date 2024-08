Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Bolzano indicano condizioni atmosferiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibilità di schiarite solo in alcune ore del pomeriggio.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est con raffiche fino a 4,8km/h.

Nella mattina, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +23°C, con venti deboli che varieranno da Nord a Sud.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo a Bolzano, con precipitazioni che potrebbero diventare moderate. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23°C, mentre l’umidità sarà molto elevata, intorno al 90-97%.

In serata, le condizioni rimarranno instabili con piogge moderate e temperature in diminuzione, intorno ai +17°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con raffiche fino a 13,5km/h.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Bolzano sarà caratterizzata da un clima instabile con piogge diffuse e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.1° perc. +19.5° 0.14 mm 3.4 ENE max 4.5 Grecale 92 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.26 mm 3.7 NE max 4.7 Grecale 93 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +20.4° perc. +20.9° 0.22 mm 0.5 NO max 0.9 Maestrale 93 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.62 mm 0.5 S max 2.7 Ostro 84 % 1009 hPa 13 pioggia moderata +21.3° perc. +21.9° 1.11 mm 5.4 SO max 6.8 Libeccio 94 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +21.7° perc. +22.3° 0.48 mm 1.2 NNO max 3.6 Maestrale 90 % 1009 hPa 19 pioggia moderata +18.3° perc. +18.7° 1.66 mm 8.5 N max 14.5 Tramontana 96 % 1011 hPa 22 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 1.3 mm 6.3 NNE max 13.2 Grecale 97 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:14

