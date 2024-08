Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Boscoreale si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese piogge leggere. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +29,6°C nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Boscoreale indicano che la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno sui +25°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità intorno ai 5,3km/h.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2-3%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29,2°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di circa 8,2km/h.

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 31%. Le temperature massime saranno di +29,5°C e il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 14,3km/h.

In serata le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare, con piogge leggere e una copertura nuvolosa intorno al 29%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,1°C con venti deboli provenienti da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 21 Agosto a Boscoreale indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da piogge nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati per eventuali precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Boscoreale per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Boscoreale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 4.8 O max 6.9 Ponente 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 3.3 SO max 5.7 Libeccio 71 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 3.7 SO max 5.9 Libeccio 69 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +29.9° Assenti 8.6 SO max 7.3 Libeccio 55 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.1° prob. 12 % 13.7 OSO max 10.1 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 poche nuvole +29° perc. +30.6° prob. 43 % 10.9 OSO max 9.1 Libeccio 58 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27.7° perc. +29.5° 0.11 mm 4.7 OSO max 3.9 Libeccio 64 % 1011 hPa 21 nubi sparse +27.1° perc. +28.8° prob. 29 % 1.4 OSO max 2.3 Libeccio 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.