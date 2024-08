Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale indicano un fine settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sabato potrebbero verificarsi precipitazioni leggere, mentre domenica si prevedono nubi sparse. Le temperature si manterranno sui +30-32°C, con un’umidità variabile che renderà gradevoli le condizioni per attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Boscoreale, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,1°C e una leggera brezza di 3,4km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27,4°C percepita come +29,4°C con una leggera brezza di 1,4km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 69%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +32°C alle 10:00, percepita come +34,3°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 50%.

Sera

La sera sarà caratterizzata da poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 18:00 si registreranno +29,6°C con una probabilità del 15% di precipitazioni leggere. L’umidità salirà al 58%.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Boscoreale, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura di +27,5°C e una leggera brezza di 4,1km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà al 69% con una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Alle 08:00 si registreranno +30,7°C con il 40% di nuvole. Il vento sarà da Sud Ovest a 5,3km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, con una probabilità del 51% di nuvole alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C con un aumento dell’umidità al 47%.

Sera

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto con temperature intorno ai +29,4°C. Alle 20:00 si prevede una probabilità del 15% di precipitazioni leggere. L’umidità salirà al 51%.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Boscoreale, il cielo sarà coperto con una temperatura di +27,6°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 58% con una pressione di 1016hPa.

Mattina

La mattina si presenterà nuvolosa con una probabilità del 39% di nuvole alle 09:00. Le temperature saranno intorno ai +31,9°C con un vento da Ovest – Sud Ovest a 7,5km/h.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una probabilità del 64% di nuvole alle 12:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +32°C con un aumento dell’umidità al 43%.

Sera

La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con temperature intorno ai +29,8°C. Alle 19:00 si prevede una probabilità del 8% di precipitazioni leggere. L’umidità salirà al 45%.

Conclusioni

Il fine settimana a Boscoreale si preannuncia con temperature elevate e cieli per lo più sereni, con possibili precipitazioni leggere nella giornata di Sabato. L’umidità sarà variabile, ma complessivamente si potrà godere di condizioni meteo gradevoli per svolgere attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.