Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Boscoreale indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 32,5°C nel corso della mattinata, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 34,6°C. La velocità del vento si manterrà costante durante la giornata, con raffiche leggere che non supereranno i 12,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 47% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai +28,5°C. Le prime ore del mattino vedranno il proseguimento di condizioni di cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,5°C. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno elevate, mentre in serata si potranno osservare poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Venerdì 9 Agosto a Boscoreale sarà caratterizzato da una giornata soleggiata e calda, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.4° perc. +29° Assenti 5 ONO max 5.8 Maestrale 64 % 1014 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.5 N max 4.1 Tramontana 62 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 1 SSE max 2.2 Scirocco 58 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +33° Assenti 8.1 SO max 5.5 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +34.6° Assenti 13.8 OSO max 9.6 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +34.1° Assenti 11.8 O max 10.8 Ponente 52 % 1014 hPa 18 cielo sereno +30.6° perc. +33.2° Assenti 7.5 O max 6.9 Ponente 56 % 1015 hPa 21 cielo sereno +29.3° perc. +32.1° Assenti 3.9 ONO max 4.1 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:04

