Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

Le previsioni meteo a Brescia per Martedì 13 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento delle nubi che potrebbero coprire il cielo in modo più consistente. Le temperature saranno elevate, con valori che supereranno i +30°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, ma con il passare delle ore aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente coperto. Le temperature massime toccheranno i +34°C, con un calo previsto verso sera.

In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, presentandosi sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, garantendo una serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Brescia indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui +34°C, mentre le minime si manterranno intorno ai +25°C. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Brescia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° prob. 15 % 5.3 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 5.9 N max 5.7 Tramontana 70 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° prob. 5 % 2.6 NNO max 4.1 Maestrale 64 % 1011 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +31.6° prob. 10 % 6.8 SO max 4.1 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 nubi sparse +33.1° perc. +34.6° prob. 10 % 9.4 SO max 6.8 Libeccio 43 % 1010 hPa 15 nubi sparse +34.1° perc. +35.1° prob. 19 % 8.2 OSO max 8.5 Libeccio 38 % 1009 hPa 18 nubi sparse +28.7° perc. +30.4° prob. 23 % 5 NO max 5.6 Maestrale 59 % 1008 hPa 21 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 6 % 7.6 NNE max 7.3 Grecale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:25

