Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

Mercoledì 7 Agosto a Brescia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 80%. Le temperature oscilleranno tra i +20,9°C e i +23,8°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderate, principalmente da direzione Nord e Ovest.

Durante la mattina, la pioggia tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento si attenuerà, mantenendo una direzione prevalente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. Le temperature massime saranno di circa +29,8°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31°C. Possibili piogge leggere potrebbero verificarsi nel corso del pomeriggio, con venti che continueranno a provenire da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo si libererà ulteriormente, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 20%. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai +22°C, con una percezione leggermente superiore. Possibili piogge leggere potrebbero ripresentarsi verso le ultime ore della giornata, con venti che ruoteranno da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Brescia indicano un inizio di giornata piovoso, con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con possibili precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo in continuo aggiornamento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.55 mm 7.1 NE max 7.5 Grecale 87 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.95 mm 4.7 N max 4.9 Tramontana 89 % 1012 hPa 6 pioggia moderata +21.2° perc. +21.8° 1.82 mm 2.3 ONO max 4 Maestrale 92 % 1013 hPa 9 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 78 % 2.8 SO max 2.3 Libeccio 69 % 1013 hPa 12 cielo coperto +29.5° perc. +31° prob. 70 % 7.1 SSO max 4.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +29.6° perc. +31.4° 0.16 mm 6.7 SO max 5.1 Libeccio 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.5° prob. 43 % 4.3 O max 6.7 Ponente 75 % 1011 hPa 21 poche nuvole +22.7° perc. +23.2° prob. 23 % 7.5 NNE max 6.9 Grecale 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:35

