Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Bresso prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente coperto. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +30,6°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature massime raggiungeranno i +32,1°C verso le 14:00, per poi mantenersi stabili nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C, con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 4,7km/h provenienti da Est.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Bresso si prevede una giornata con cielo in prevalenza sereno, temperature in aumento e vento leggero. Le condizioni meteo si presenteranno stabili e piacevoli, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 15 % 5.7 ENE max 11.3 Grecale 71 % 1012 hPa 3 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° Assenti 5 NE max 8 Grecale 74 % 1011 hPa 6 cielo coperto +23.8° perc. +24° Assenti 2.2 E max 4.7 Levante 67 % 1012 hPa 9 cielo coperto +28.6° perc. +28.7° Assenti 6.6 SSE max 5.9 Scirocco 46 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.3° perc. +31.3° Assenti 9.8 SSE max 6.9 Scirocco 40 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.1° perc. +32.3° prob. 3 % 10 S max 7.5 Ostro 39 % 1009 hPa 18 poche nuvole +29.1° perc. +30° Assenti 6.7 SSO max 10.7 Libeccio 51 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 2.3 NE max 2.3 Grecale 62 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:42

