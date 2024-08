Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bresso per Venerdì 9 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse che tenderanno ad aumentare in intensità verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Nord e Sud.

Nel pomeriggio, le nubi sparse inizieranno a comparire, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 50-70%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una leggera brezza proveniente da Sud.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 15-20%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli intorno ai +26°C. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Bresso indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di sereno a fasi con nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai +32°C nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.9° perc. +24.2° prob. 3 % 5.5 ENE max 7.7 Grecale 73 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +23.2° Assenti 4.1 NE max 4.9 Grecale 75 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 0.8 N max 1.9 Tramontana 67 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.5° Assenti 5.1 S max 3.7 Ostro 56 % 1016 hPa 12 poche nuvole +32° perc. +33.5° Assenti 8.6 SSE max 5.9 Scirocco 46 % 1015 hPa 15 nubi sparse +32.4° perc. +33.9° prob. 3 % 9.3 S max 6 Ostro 45 % 1014 hPa 18 nubi sparse +29.3° perc. +31.5° prob. 3 % 5.4 SSO max 8.6 Libeccio 60 % 1015 hPa 21 poche nuvole +26.8° perc. +28.4° Assenti 2.4 NO max 2.7 Maestrale 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:36

