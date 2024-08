Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Brugherio si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 29-31°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-45%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che potranno superare i 32-33°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest potrà aumentare leggermente di intensità, ma senza particolari variazioni nelle condizioni atmosferiche.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 26-28°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Brugherio indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.31 mm 6 O max 12 Ponente 77 % 1014 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° prob. 13 % 5.5 O max 9.8 Ponente 79 % 1013 hPa 6 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 5 % 4.7 OSO max 8 Libeccio 71 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +29.7° prob. 23 % 7.3 SSO max 7 Libeccio 44 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +31.9° prob. 24 % 11.4 S max 10.6 Ostro 32 % 1011 hPa 15 nubi sparse +33.2° perc. +32.2° prob. 7 % 8.6 SO max 13.7 Libeccio 30 % 1009 hPa 18 nubi sparse +29.6° perc. +29.4° prob. 4 % 6.7 SO max 11.7 Libeccio 42 % 1008 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 6 % 7 O max 18.8 Ponente 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:22

