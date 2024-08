Previsioni Meteo Brugherio: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brugherio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Dopo piogge leggere nella notte di lunedì, martedì si prevede ancora instabilità con piogge moderate. Tuttavia, mercoledì il cielo sarà coperto ma con basse probabilità di pioggia. Giovedì, il cielo rimarrà nuvoloso con probabilità di pioggia in aumento nel corso della giornata. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto, considerando le variazioni del meteo a Brugherio.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Brugherio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.39mm con un’umidità dell’75% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 97%. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a +23,3°C con una percezione di +23,7°C. Il vento sarà più leggero, intorno ai 2,7km/h proveniente sempre dal Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.42mm con un’umidità del 76%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà e avremo un bel cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i +31,9°C con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà leggero, intorno agli 8,4km/h proveniente dal Sud – Sud Est. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, solo 15%, con un’umidità del 38%.

Sera

In serata il bel tempo continuerà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno ancora piacevoli, intorno ai +27,4°C con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 6,3km/h proveniente dal Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saliranno leggermente al 37% con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Brugherio ci sarà ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 7,2km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 10,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.48mm con un’umidità dell’82% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno stabili, intorno ai +21,6°C con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggermente più forte, intorno ai 7,2km/h sempre dal Nord – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.33mm con un’umidità dell’82%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo continuerà a essere instabile con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C con una percezione di +21,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5,3km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno più consistenti, raggiungendo 1.12mm con un’umidità dell’87%.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,4°C con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est. Le probabilità di pioggia saranno del 58% con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Brugherio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 4,9km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6,3km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 53% con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno stabili, intorno ai +23,7°C con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 4,8km/h proveniente dal Nord. Le probabilità di pioggia saranno del 31% con un’umidità del 65%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +31,5°C con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5km/h proveniente dal Sud – Sud Est. Le probabilità di pioggia saranno basse, solo 17%, con un’umidità del 39%.

Sera

In serata il cielo si schiarirà leggermente con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 23%. Le temperature saranno ancora piacevoli, intorno ai +25,6°C con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 1,2km/h proveniente dall’Ovest – Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, solo 4%, con un’umidità del 58% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Brugherio ci sarà un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 2,3km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,2km/h. Le probabilità di pioggia saranno del 4% con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno stabili, intorno ai +24,1°C con una percezione di +24,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,2km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di pioggia saranno del 3% con un’umidità del 66%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una percezione di +24°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,6km/h proveniente dall’Ovest. Le probabilità di pioggia saranno basse, solo 27%, con un’umidità del 67%.

Sera

In serata il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa al 88%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,9km/h proveniente dall’Ovest. Le probabilità di pioggia saranno basse, solo 34%, con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

In base ai dati meteo forniti, possiamo vedere che i prossimi giorni a Brugherio saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni meteorologiche, passando da piogge leggere a cieli sereni e nuvolosità variabile. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

