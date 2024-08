Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Brugherio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +19,3°C e i +24,3°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C. La mattina proseguirà con cielo nuvoloso e temperature in lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +23,5°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +23°C. In serata, è prevista una parziale schiarita con temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +19,5°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brugherio indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.12 mm 3.5 NNO max 5.1 Maestrale 79 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 33 % 4.4 NNE max 5.8 Grecale 68 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 27 % 5.1 ESE max 9.3 Scirocco 77 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° Assenti 5.9 SSE max 6.4 Scirocco 66 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 4 % 7.5 SSE max 8.4 Scirocco 73 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 20 % 7.2 ESE max 14.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 19 % 2.5 ESE max 5.3 Scirocco 78 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 2.2 O max 3 Ponente 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:19

