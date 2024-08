Previsioni Meteo Brugherio: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Brugherio per Martedì 6 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà del 58% con temperature che raggiungeranno i 30°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 14% e temperature massime di 32°C.

Nella sera, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una copertura nuvolosa intorno al 17% e temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel corso della notte, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 27% e temperature intorno ai 24°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Brugherio, si prevede un aumento della probabilità di piogge e un calo delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 28°C. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 5.6 ENE max 9.3 Grecale 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° Assenti 4.1 ENE max 6.6 Grecale 70 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.4° perc. +24.5° Assenti 2.9 ESE max 4.7 Scirocco 64 % 1012 hPa 9 nubi sparse +28.9° perc. +29.2° Assenti 7.3 SSE max 6 Scirocco 47 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.6° perc. +31.9° prob. 17 % 11.1 SSE max 8 Scirocco 41 % 1010 hPa 15 poche nuvole +31.9° perc. +32.4° prob. 28 % 10.6 SSE max 7.1 Scirocco 41 % 1009 hPa 18 poche nuvole +29.3° perc. +30.4° prob. 39 % 5.5 SE max 7.9 Scirocco 52 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +25.9° perc. +26.2° 0.15 mm 5 ESE max 6.9 Scirocco 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:40

