Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Condizioni meteo a Buccinasco per il fine settimana: prevalenza di cielo sereno o poche nuvole con temperature gradevoli. Tuttavia, sono attese precipitazioni leggere in alcune fasce orarie. Venerdì, pioggia leggera notturna, poi tempo stabile. Sabato, pioggia leggera notturna e serata nuvolosa. Domenica, nubi sparse notturne e sereno durante il giorno. Consigliabile essere preparati per eventuali cambiamenti climatici.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte a Buccinasco, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +22,1°C. Il vento soffierà a 6,7km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 10,5km/h. La probabilità di precipitazioni è del 45%, con una umidità al 87% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 16%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di precipitazioni si attesterà al 12%, con un’umidità al 55% e una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di +32,3°C. Il vento sarà una brezza leggera a 6,3km/h proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà del 19%, con un’umidità al 50% e una pressione di 1013hPa.

In serata, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà da Sud a 6,8km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 14%, con un’umidità al 65% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 24 Agosto

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature notturne si aggireranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,3km/h proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà dell’88%, con un’umidità al 88% e una pressione di 1016hPa.

Nel corso della mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di precipitazioni si attesterà al 12%, con un’umidità al 58% e una pressione di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C, con una percezione di +32,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 29%, con un’umidità al 49% e una pressione di 1016hPa.

In serata, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 5,9km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 66%, con un’umidità al 66% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 25 Agosto

Nel cuore della notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +22,3°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,7km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 23%, con un’umidità al 79% e una pressione di 1016hPa.

Durante la mattina, il meteo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni si attesterà al 2%, con un’umidità al 48% e una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,7°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 3%, con un’umidità al 42% e una pressione di 1013hPa.

In serata, si prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,7°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 4,9km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 9%, con un’umidità al 55% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Buccinasco si prospetta con condizioni meteo generalmente stabili, caratterizzate da cielo sereno o poche nuvole e temperature gradevoli. Tuttavia, sono previste precipitazioni leggere in alcune fasce orarie, quindi è consigliabile prestare attenzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.