Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Busto Arsizio prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, dopo le prime ore con piogge leggere, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un’atmosfera più serena e soleggiata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,7°C e i +30,2°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31°C, garantendo un clima caldo e piacevole. Nel corso della sera, tuttavia, è previsto un ritorno delle precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero interessare la zona.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata, con un’umidità che si manterrà su valori elevati, intorno al 60-70%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1015hPa.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Busto Arsizio, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e alle eventuali precipitazioni, soprattutto nel corso della serata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.67 mm 9.1 N max 18.6 Tramontana 82 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +18.1° perc. +18.4° 0.99 mm 9.3 N max 20.2 Tramontana 93 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +18.7° perc. +19° 1.03 mm 6.6 N max 14.8 Tramontana 93 % 1016 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.9° prob. 77 % 4.1 NNE max 6.8 Grecale 61 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.2° perc. +30.5° prob. 65 % 5.5 SSE max 8.6 Scirocco 44 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +30.7° prob. 22 % 3.1 SE max 6.5 Scirocco 40 % 1012 hPa 18 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 23 % 3.5 ONO max 6.3 Maestrale 60 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +21.4° perc. +21.8° 1.17 mm 10.6 N max 23.1 Tramontana 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.