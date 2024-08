Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Busto Arsizio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una percentuale intorno all’80%. La sera, invece, si prevede nuovamente cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98-99%.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che raggiungeranno i 30°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, con punte intorno ai 31°C.

Per quanto riguarda il vento, si registreranno principalmente brezze leggere provenienti da diverse direzioni, con intensità che non supererà i 7-8 km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore della giornata, con valori intorno ai 14 km/h.

Le precipitazioni saranno presenti soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, con una probabilità che varia dal 55% al 99%. Le piogge saranno di intensità leggera, con valori intorno ai 0.2-0.5mm.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà elevata per gran parte della giornata, con valori che oscilleranno tra il 44% e il 95%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 4 Agosto a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, nubi sparse e piogge leggere. Le temperature rimarranno elevate, ma la presenza di venti leggeri contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante l’umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21.2° 0.75 mm 7.8 N max 14 Tramontana 95 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +20° prob. 57 % 6.3 N max 8.3 Tramontana 89 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 55 % 5 N max 8.4 Tramontana 81 % 1012 hPa 9 cielo coperto +26.9° perc. +27.5° Assenti 2.4 SSE max 2.6 Scirocco 54 % 1012 hPa 12 cielo coperto +30.1° perc. +30.3° Assenti 6.2 S max 4 Ostro 44 % 1011 hPa 15 cielo coperto +29.8° perc. +30.3° Assenti 8.5 SSO max 6.8 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 nubi sparse +26.9° perc. +28.2° prob. 6 % 4.4 SO max 6.9 Libeccio 64 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.24 mm 4.4 NNE max 5 Grecale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:45

