Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

Le previsioni meteo a Busto Arsizio per Sabato 24 Agosto mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa variabile tra il 1% e il 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C fino a salire gradualmente fino a +29,3°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel sole e temperature che si attesteranno intorno ai +30,7°C. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e cielo coperto che porteranno a una diminuzione delle temperature fino ai +21,6°C.

Durante la giornata, la velocità del vento si manterrà generalmente tra i 2km/h e i 5,9km/h, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 10,1km/h. Le precipitazioni saranno prevalentemente di tipo pioggia leggera con intensità variabile tra 0.1mm e 1.01mm. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 47% e il 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Busto Arsizio indicano un inizio di giornata con piogge leggere che lasceranno spazio a schiarite nel pomeriggio, per poi nuovamente aumentare la copertura nuvolosa verso sera. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +30,7°C, con venti leggeri e umidità costantemente elevata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello per affrontare le piogge previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.1 mm 4.4 N max 6.6 Tramontana 83 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.12 mm 5.1 NNE max 7.2 Grecale 88 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.82 mm 2.9 N max 5.3 Tramontana 89 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.3 mm 3 SSE max 4.9 Scirocco 68 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +29.3° perc. +30.7° 0.34 mm 2.1 S max 3.9 Ostro 54 % 1016 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +30.7° prob. 12 % 2.9 SSE max 5.1 Scirocco 43 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 12 % 2.3 O max 5.3 Ponente 57 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +22.8° perc. +23.1° 0.15 mm 5 NO max 8.6 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:12

