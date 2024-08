Previsioni Meteo Cagliari: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cagliari per Venerdì 23 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 13,1km/h, con raffiche fino a 18km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, con una leggera aumentata della copertura nuvolosa intorno all’11%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +28°C verso le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a provenire da Sud – Sud Est, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,3km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 46% e la pressione atmosferica attorno ai 1016hPa.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse che potranno raggiungere il 50%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29,2°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 20,4km/h da Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 52% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora presente, con una percentuale intorno al 47%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a +24,6°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento si attenuerà, provenendo da Sud con una velocità di circa 3,6km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 76% e la pressione atmosferica attorno ai 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Cagliari indicano una giornata con cielo variabile, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un lieve calo in serata. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche moderate nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Cagliari nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 12.6 NNO max 17.1 Maestrale 76 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 8.1 NNO max 10.5 Maestrale 69 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 3.5 NNO max 6.2 Maestrale 51 % 1015 hPa 10 poche nuvole +28.6° perc. +29° Assenti 12.3 SSE max 12.1 Scirocco 48 % 1016 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +29.2° Assenti 19.5 SSE max 16.8 Scirocco 45 % 1015 hPa 16 nubi sparse +27.9° perc. +28.9° Assenti 18 SSE max 18.5 Scirocco 56 % 1015 hPa 19 nubi sparse +24.7° perc. +25.2° Assenti 8.5 SSE max 12.2 Scirocco 75 % 1016 hPa 22 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° Assenti 1 OSO max 2.5 Libeccio 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 20:03

