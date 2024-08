Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Cagliari si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino a metà mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 22-23°C. La brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest porterà una sensazione di freschezza piacevole.

Durante il pomeriggio, il sole splenderà a cielo sereno e le temperature saliranno fino a superare i 32°C. Il vento, sempre proveniente da Nord Ovest, aumenterà leggermente di intensità, diventando una brezza tesa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteo: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno intorno ai 30°C e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Cagliari indicano una giornata estiva con cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo a Cagliari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.1° Assenti 15.7 NO max 26.3 Maestrale 80 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 14.9 NO max 24.6 Maestrale 82 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 16.3 NO max 22.4 Maestrale 62 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +31.2° Assenti 16.3 NO max 22 Maestrale 38 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.1° perc. +32.5° Assenti 20.6 NO max 27.1 Maestrale 33 % 1012 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +30.3° Assenti 33.4 NO max 40.1 Maestrale 35 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 22.7 NO max 35.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22.6° Assenti 20.3 NNO max 34.5 Maestrale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:06

