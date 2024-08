Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Condizioni meteo a Caltagirone per il weekend: cielo sereno con lievi nubi sparse, temperature piacevoli. Venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità varierà tra il 28% e il 67%. Nessuna precipitazione prevista. Pressione atmosferica costante attorno ai 1015hPa. Weekend ideale per attività all’aperto, senza variazioni meteorologiche significative.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Caltagirone, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,3°C. Il vento soffierà a 1,9km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 2,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +27,7°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,3°C, con una percezione di +29,1°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 9,1km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 30%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si abbasseranno a +24,5°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento soffierà a 7,7km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 59% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,8km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa dell’5%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,4°C, con una percezione di +29,9°C. Il vento aumenterà, con raffiche fino a 14,3km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 28%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si abbasseranno a +23,8°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 67% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento aumenterà, con raffiche fino a 14,4km/h provenienti da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 32%.

Sera

In serata sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si abbasseranno a +24,1°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Caltagirone si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Consulta sempre le previsioni aggiornate per pianificare al meglio le tue attività all’aria aperta.

