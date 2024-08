Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Caltanissetta mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino e nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +30°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche occasionali, e la direzione prevalente sarà da Nord a Ovest.

Durante la sera, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sereno e una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, mantenendo un clima piacevole e mite. La velocità del vento sarà ancora leggera, proveniente prevalentemente da direzioni settentrionali.

In generale, le previsioni del tempo per Caltanissetta per Giovedì 29 Agosto indicano una giornata tranquilla e senza particolari fenomeni meteorologici rilevanti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche durante la giornata.

Guardando oltre, per i prossimi giorni a Caltanissetta, sembra che il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì. Non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteo, quindi ci si può aspettare una situazione di bel tempo anche per i giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.7° perc. +20.2° prob. 4 % 3.3 NNO max 3.2 Maestrale 55 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 4.5 N max 4.3 Tramontana 56 % 1016 hPa 7 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° Assenti 3.5 NO max 3.5 Maestrale 45 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +27.6° Assenti 3.2 O max 5.1 Ponente 35 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +28.9° prob. 10 % 5.9 O max 9 Ponente 29 % 1014 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +27.1° prob. 16 % 12.3 O max 13.5 Ponente 44 % 1015 hPa 19 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° prob. 10 % 5.8 N max 9.6 Tramontana 51 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23° prob. 6 % 4.9 N max 5.4 Tramontana 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:33

