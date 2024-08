Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con un cielo prevalentemente sereno o con poche nuvole.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +24,2°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +32,8°C alle 12:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est e nord-ovest con intensità variabile, senza precipitazioni e con un’umidità che si manterrà intorno al 27%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con una leggera brezza che potrebbe portare ad un calo delle temperature rispetto alla mattina. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente fino al 31% alle 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 32%.

Nel tardo pomeriggio e in serata, a partire dalle 16:00, è prevista la possibilità di piogge deboli o pioviggini, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà ad un calo delle temperature fino ai +25,6°C alle 21:00. L’umidità aumenterà fino al 59% alle 21:00, con venti che ruoteranno da ovest a nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Caltanissetta indicano una giornata con temperature elevate, cielo prevalentemente sereno al mattino con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e possibilità di piogge deboli verso sera. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.9° perc. +23° Assenti 2.7 NNO max 2.9 Maestrale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22° perc. +22.1° Assenti 5.1 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 4 % 1.4 ESE max 2.7 Scirocco 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +30° prob. 7 % 6.4 SSO max 8 Libeccio 33 % 1017 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +31.9° prob. 25 % 15.8 SO max 13.9 Libeccio 27 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +28.5° perc. +28.5° 0.21 mm 10.9 SO max 15.6 Libeccio 44 % 1015 hPa 19 cielo coperto +26.7° perc. +27.3° prob. 27 % 4 O max 6.7 Ponente 53 % 1016 hPa 22 cielo coperto +25° perc. +25.2° prob. 8 % 1.8 NO max 2.9 Maestrale 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:40

