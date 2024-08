Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, percepiti come +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 5,5km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio le temperature saliranno ulteriormente, con valori massimi intorno ai +37°C, percepiti come +34,5°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 18,5km/h, con raffiche fino a 21,1km/h. L’umidità si manterrà intorno all’11% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata le temperature caleranno, ma si manterranno piuttosto elevate, intorno ai +25°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 2,8km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 32% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Considerando le previsioni meteo dei prossimi giorni a Caltanissetta, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che si manterranno elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere adeguata idratazione e protezione solare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 3.5 NO max 3.6 Maestrale 60 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +21.7° Assenti 4.8 ONO max 4.6 Maestrale 53 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +27.7° Assenti 5 ONO max 6.8 Maestrale 25 % 1012 hPa 10 cielo sereno +35.9° perc. +33.3° Assenti 10.8 O max 15.1 Ponente 12 % 1010 hPa 13 cielo sereno +37.1° perc. +34.8° Assenti 19.8 OSO max 22.4 Libeccio 15 % 1008 hPa 16 cielo sereno +35.9° perc. +33.4° Assenti 17 NO max 20.8 Maestrale 14 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.7° perc. +27.5° Assenti 2.7 NNO max 5.1 Maestrale 27 % 1010 hPa 22 cielo sereno +25.9° perc. +25.4° Assenti 1.9 NNO max 2.8 Maestrale 32 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:08

