Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

Weekend a Caltanissetta: stabilità e temperature gradevoli. Durante il fine settimana, il cielo sarà per lo più sereno con lievi variazioni di nuvolosità. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi che raggiungeranno i +31,9°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni contribuirà a mantenere un clima confortevole. Si consiglia di approfittare delle condizioni meteo favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto, magari con un’escursione in natura o una passeggiata in città. Buon weekend a tutti!

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Caltanissetta il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C con una leggera brezza di 4,9km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 31% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera

In serata la copertura nuvolosa sarà del 59% con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C con una brezza proveniente da Est. L’umidità salirà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,3°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono attese condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 22% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio sono attese condizioni di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,5°C con una brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà al 24% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,9°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Caltanissetta si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi le giornate all’aperto, magari con un’escursione in natura o una passeggiata in città. Buon weekend!

