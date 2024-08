Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Caltanissetta

Lunedì 26 Agosto, cielo sereno con temperature in aumento. Nel pomeriggio, cielo sereno e temperature fino a +33,8°C. Verso sera, aumento della copertura nuvolosa. Martedì 27, cielo coperto con piogge e temperature in calo. Mercoledì 28, cielo coperto con piogge leggere. Giovedì 29, giornata serena con temperature in aumento. Attenzione alle piogge e ai temporali a partire da Martedì. Consigliata prudenza per le attività all’aperto.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +23°C e una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,9km/h. L’umidità si attesterà al 53% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 07:00 avremo +26,2°C con una brezza leggera da Nord a 6,7km/h. L’umidità sarà del 38%.

Pomeriggio: Nel primo pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +33,8°C alle 13:00. Il vento soffierà da Ovest a 14,8km/h con un’umidità del 22%.

Sera: Verso sera la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare coperto con una temperatura di +24,3°C alle 23:00. Il vento sarà leggero da Nord a 6,6km/h con un’umidità del 49%.

Martedì 27 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una temperatura di +24°C e una brezza leggera da Nord a 6,4km/h. L’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La pioggia farà la sua comparsa alle 05:00 con una temperatura di +22,8°C e una leggera brezza da Nord – Nord Est a 5,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 93%.

Pomeriggio: Il tempo si manterrà variabile con piogge leggere e temperature in calo. Alle 15:00 avremo una forte pioggia con una temperatura di soli +25°C e una brezza tesa da Sud Est a 34km/h.

Sera: Le precipitazioni continueranno ad intensificarsi, con una pioggia forte alle 17:00 e una temperatura di +17,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 22,6km/h con un’umidità dell’83%.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Il cielo sarà coperto con una temperatura di +22°C e una leggera brezza da Nord Ovest a 3,1km/h. L’umidità si manterrà al 60% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: Le nubi sparse caratterizzeranno la mattinata con temperature in aumento. Alle 09:00 avremo +26,8°C con una bava di vento da Sud – Sud Est a 3,2km/h. L’umidità sarà del 41%.

Pomeriggio: Il cielo coperto porterà piogge leggere e una temperatura massima di +29,4°C alle 14:00. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,6km/h con una probabilità di pioggia del 15%.

Sera: La copertura nuvolosa si manterrà alta con piogge leggere e una temperatura di +22,6°C alle 23:00. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Ovest a 2,4km/h con un’umidità del 65%.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Le nubi sparse caratterizzeranno la notte con una temperatura di +22,4°C e una bava di vento da Nord – Nord Ovest a 1,7km/h. L’umidità si attesterà al 66% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattinata si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +22,2°C alle 01:00. Il vento soffierà da Nord a 3,1km/h con una probabilità di pioggia del 13%.

Pomeriggio: Il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento. Alle 15:00 avremo una temperatura di +29,6°C con una leggera brezza da Est a 5,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 34%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di +24,6°C alle 07:00. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Ovest a 3,9km/h con un’umidità del 53%.

In base alle previsioni meteo, possiamo osservare un inizio settimana con temperature elevate e cieli sereni, seguito da un peggioramento delle condizioni atmosferiche con piogge e temporali a partire da Martedì. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.