Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Campi Bisenzio prevedono una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con un lieve aumento nel corso delle ore.

Al risveglio, durante la mattina, ci aspettiamo un cielo sereno con una temperatura di +23,1°C che salirà gradualmente fino a raggiungere i +32,4°C intorno alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che oscilleranno tra i +23,5°C e i +33°C.

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 13:00, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%, mentre la temperatura si manterrà intorno ai +33,2°C. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, la copertura nuvolosa aumenterà al 74% e potrebbero verificarsi precipitazioni leggere con una temperatura di +28,9°C.

Durante la sera, le nubi sparse continueranno a persistere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 77%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +28,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio per Mercoledì 21 Agosto indicano una giornata caratterizzata da un mix di sole e nubi, con temperature elevate durante il giorno e una leggera diminuzione verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Campi Bisenzio

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 1 NNE max 2 Grecale 82 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° Assenti 1.5 ENE max 2.4 Grecale 84 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 1.5 O max 2.1 Ponente 69 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +32° Assenti 1.5 OSO max 4.7 Libeccio 46 % 1011 hPa 13 nubi sparse +33.2° perc. +33.7° prob. 12 % 2.8 O max 6.8 Ponente 38 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +29.1° perc. +30.2° 0.16 mm 11.3 N max 19.4 Tramontana 53 % 1011 hPa 19 nubi sparse +26.7° perc. +27.9° prob. 18 % 7 NNE max 13 Grecale 64 % 1012 hPa 22 poche nuvole +24.6° perc. +25° prob. 8 % 5 NE max 8.3 Grecale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:05

