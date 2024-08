Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Campobasso per Lunedì 19 Agosto mostrano un’instabilità atmosferica che porterà condizioni variabili durante la giornata.

Durante la notte, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia tra il 82% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +17-18°C, con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà a velocità compresa tra 1,3 e 3,3 km/h proveniente da diverse direzioni.

Al mattino, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 7:00. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si attesteranno tra i +19°C e i +24°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si manterranno costanti, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 81% e il 97%. Le temperature massime saranno intorno ai +25°C, mentre il vento soffierà a velocità comprese tra i 5 e i 9,5 km/h.

In sera, la pioggia continuerà a caratterizzare il meteo a Campobasso, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C, mentre il vento perderà di intensità, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da Martedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.43 mm 1.3 ONO max 2.2 Maestrale 84 % 1009 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +17.3° prob. 81 % 2.6 OSO max 2.9 Libeccio 92 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.28 mm 4.1 SSO max 4.4 Libeccio 84 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +23.2° perc. +23.1° 0.46 mm 6.1 S max 8.2 Ostro 61 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +25.8° perc. +25.6° 0.92 mm 3.9 O max 10 Ponente 47 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +24.6° perc. +24.4° 0.85 mm 3.4 NNO max 7.7 Maestrale 50 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.28 mm 4.6 NE max 5.1 Grecale 79 % 1010 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 50 % 4.9 NNO max 5 Maestrale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:51

