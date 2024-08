Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Campobasso per Venerdì 9 Agosto indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo prevalentemente sereno al mattino che si coprirà leggermente nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +30,8°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2-5%, e il vento soffierà da nord con intensità variabile tra i 3km/h e i 9,4km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai +31,4°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa intorno al 29%. Il vento continuerà a provenire da nord-est con intensità tra i 9,3km/h e i 11,1km/h.

In serata, le nubi sparse aumenteranno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 59% alle 19:00. Le temperature saranno più miti rispetto al pomeriggio, con valori intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord-est, ma con intensità più contenute, intorno ai 2,7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Campobasso indicano una giornata con temperature elevate, cielo prevalentemente sereno al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Il vento sarà generalmente leggero e proveniente da nord. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche durante la giornata e di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 4.2 O max 4.5 Ponente 71 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 3 ONO max 3.6 Maestrale 71 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 3.1 N max 3.5 Tramontana 54 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29.5° Assenti 8.3 NNE max 7.3 Grecale 41 % 1016 hPa 13 nubi sparse +31.4° perc. +30.7° prob. 5 % 9.3 NE max 11.1 Grecale 35 % 1014 hPa 16 nubi sparse +27.4° perc. +27.7° prob. 5 % 12.2 NE max 15.3 Grecale 48 % 1015 hPa 19 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 2.7 NNE max 3.3 Grecale 57 % 1017 hPa 22 poche nuvole +22.1° perc. +22° Assenti 4.3 ONO max 4.7 Maestrale 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:05

