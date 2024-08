Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canicattì indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature elevate. Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì saranno caratterizzati da assenza di precipitazioni, venti leggeri e umidità variabile. I valori termici si manterranno sopra la media, con punte di calore durante le ore centrali della giornata. Le condizioni meteo saranno ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Canicattì, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 3,2km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche leggere di 3,7km/h. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura in aumento. Alle 06:00 si registreranno +26,8°C, con una percezione termica di +26,7°C. Il vento sarà leggero a 5,1km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +33,2°C, con una percezione termica di +32,6°C. Il vento aumenterà a 19,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche di 14,1km/h. L’umidità salirà al 32% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

Sera: La serata sarà ancora caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno sui +26,8°C, con una percezione termica di +27,4°C. Il vento sarà leggero a 4,8km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 53% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,6°C e una percezione termica di +25,5°C. Il vento soffierà a 3,9km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 52% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,3°C, con una percezione termica di +26,9°C. Il vento sarà leggero a 5,5km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +33,8°C, con una percezione termica di +32,4°C. Il vento aumenterà a 9,3km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 26% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011hPa.

Sera: La serata sarà ancora caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno sui +26,9°C, con una percezione termica di +27,2°C. Il vento sarà leggero a 5,9km/h da Nord Ovest. L’umidità salirà al 48% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,6°C e una percezione termica di +25,4°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 49% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +26,9°C, con una percezione termica di +26,7°C. Il vento sarà leggero a 5,2km/h da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +34°C, con una percezione termica di +32,1°C. Il vento aumenterà a 8,2km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà al 22% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

Sera: La serata sarà ancora caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno sui +26,9°C, con una percezione termica di +27,2°C. Il vento sarà leggero a 4,8km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 49% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura di +25,5°C e una percezione termica di +25,4°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà simile alla notte precedente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,6°C, con una percezione termica di +27,3°C. Il vento sarà leggero a 7,3km/h da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si raggiungeranno +34,1°C, con una percezione termica di +32,2°C. Il vento aumenterà a 5,5km/h provenendo da Sud. L’umidità sarà al 22% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

Sera: La serata sarà ancora caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno sui +26,9°C, con una percezione termica di +27,2°C. Il vento sarà leggero a 4,8km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità salirà al 49% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per Canicattì, si prevede una settimana all’insegna del bel tempo con cieli sereni e temperature elevate. Sia Lunedì, Martedì, Mercoledì che Giovedì saranno caratterizzati da assenza di precipitazioni, venti leggeri e umidità variabile. I valori termici si manterranno sopra la media, con punte di calore durante le ore centrali della giornata. Sono previste condizioni ideali per godersi le giornate estive all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.