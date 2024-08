Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Canosa di Puglia indicano giornate calde e soleggiate, con un aumento delle temperature massime fino a Sabato e un lieve calo nella giornata di Domenica. Le precipitazioni sono attese solo Sabato pomeriggio, con piogge leggere. Le temperature notturne saranno piacevoli sia Sabato che Domenica, garantendo serate fresche e gradevoli.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Durante la notte a Canosa di Puglia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 16,9km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +36,1°C, con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 12,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +38,1°C, con una brezza vivace proveniente da Nord a 15,3km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +29,1°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a 8,6km/h.

Sabato 3 Agosto

Notte: Durante la notte a Canosa di Puglia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,5°C, con una brezza vivace proveniente da Sud Ovest a 22,4km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +35°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 15,7km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 26%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,8°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est a 21,6km/h.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 52%. Le temperature si attesteranno sui +26,8°C, con una brezza leggera proveniente da Est a 8,5km/h.

Domenica 4 Agosto

Notte: Durante la notte a Canosa di Puglia, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una brezza leggera proveniente da Est a 5,5km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +32,3°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 6,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una brezza proveniente da Nord Est a 14km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, con una brezza vivace proveniente da Ovest – Sud Ovest a 19km/h.

In base alle previsioni meteo per il fine settimana a Canosa di Puglia, si prevedono giornate calde e soleggiate, con temperature massime in aumento fino a Sabato e in lieve calo nella giornata di Domenica. Le precipitazioni sono attese solo nella giornata di Sabato pomeriggio, con piogge leggere. Sia Sabato che Domenica le temperature notturne si manterranno piacevoli, garantendo serate fresche e gradevoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.