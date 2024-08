Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Fine settimana a Canosa di Puglia: caldo e soleggiato con aumento delle temperature. Le condizioni meteo prevedono cieli sereni con leggere brezze provenienti da diverse direzioni. Tuttavia, Domenica si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

Venerdì 23 Agosto

Notte: Durante la notte a Canosa di Puglia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,5°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 5,4km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature saliranno fino a +32,1°C con una leggera brezza da Nord Est a 4,4km/h. L’umidità diminuirà al 35% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,5°C con venti da Nord Est a 10,9km/h. L’umidità sarà del 31% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,2°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 5km/h. L’umidità salirà al 55% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,5°C con una leggera brezza da Sud – Sud Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C con una brezza leggera da Nord Est a 3,1km/h. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,6°C con venti da Nord Est a 9,7km/h. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,8°C con una leggera brezza da Ovest a 4,6km/h. L’umidità salirà al 44% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 57%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,8°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,8km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature saliranno fino a +34,1°C con una brezza da Nord Ovest a 14,2km/h. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +36,2°C con venti da Nord – Nord Est a 15,2km/h. L’umidità sarà del 22% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C con una brezza vivace da Ovest a 25,9km/h. L’umidità salirà al 59% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Canosa di Puglia si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Tuttavia, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa nella giornata di Domenica, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e mantenere un’adeguata idratazione durante le ore più calde della giornata.

