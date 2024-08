Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Questa settimana a Cantù si prospetta variegata dal punto di vista meteorologico. Si inizia con cielo coperto e temperature piacevoli, per poi passare a giornate più calde e soleggiate. Tuttavia, verso Giovedì è prevista la comparsa di piogge leggere. È consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche in arrivo.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Cantù il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,2°C, con una sensazione termica di +18,8°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 12,6km/h. La probabilità di precipitazioni è del 7% con umidità al 63% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non cambierà: cielo coperto al 100%, temperature intorno ai +20°C con una sensazione termica di +19,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Ovest. Le condizioni rimarranno stabili con umidità al 68% e pressione a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +23°C e una sensazione termica di +23°C. Il vento sarà leggero, con raffiche di 3,7km/h provenienti da Nord. L’umidità sarà del 60% con pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, con temperature che si abbasseranno intorno ai +21,6°C e una sensazione termica di +21,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,2km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità salirà al 70% con pressione a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Cantù, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,5°C, con una sensazione termica di +19,4°C. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 6,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto al 91%, con temperature intorno ai +19,7°C e una sensazione termica di +19,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 69% con pressione a 1012hPa.

Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse al 51%. Le temperature saliranno fino a +18,9°C con una sensazione termica di +18,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 72% con pressione a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C con una sensazione termica di +18,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 70% con pressione a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +22,1°C con una sensazione termica di +21,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 59% con pressione a 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Cantù, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, con una sensazione termica di +21,3°C. Il vento soffierà a 7,1km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una sensazione termica di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,1km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 66% con pressione a 1011hPa.

Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche non cambieranno: cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26°C con una sensazione termica di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 44% con pressione a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,2°C con una sensazione termica di +30,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 36% con pressione a 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si abbasseranno intorno ai +24°C con una sensazione termica di +24,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 65% con pressione a 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Cantù, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una sensazione termica di +23,3°C. Il vento soffierà a 5,7km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 6% con umidità al 66% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una sensazione termica di +23°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 67% con pressione a 1014hPa.

Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno con poche nuvole al 13%. Le temperature saliranno fino a +22,3°C con una sensazione termica di +22,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 71% con pressione a 1014hPa.

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 27%. Le temperature si abbasseranno fino a +21,3°C con una sensazione termica di +21,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà dell’78% con pressione a 1014hPa.

In serata, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una sensazione termica di +20,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,2km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà al 90% con pressione a 1015hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Cantù indicano una settimana all’insegna della variabilità. Dall’inizio della settimana con cielo coperto e temperature gradevoli, si passerà a giornate più calde e soleggiate, per poi concludere con possibili precipitazioni nella giornata di Giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi di conseguenza per affrontare al meglio la settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.