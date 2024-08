Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Capaccio Paestum si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che raggiungeranno i +30,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere e direzione prevalente da Ovest – Sud Ovest.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori intorno ai +24,9°C alle prime ore del giorno che saliranno fino a +30,2°C verso le 10:00. Il vento soffierà leggero da Est, con una velocità che varierà tra i 3,1 e i 13,1 km/h.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate, attestandosi intorno ai +30,5°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a rendere la situazione climatica piacevole nonostante il caldo.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque gradevoli, intorno ai +22,4°C. Il vento proveniente da Est sarà ancora presente, con una velocità che si aggirerà intorno ai 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Il vento sarà generalmente leggero e la situazione climatica si manterrà stabile per l’intera giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare eventuali aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 5.3 E max 5 Levante 70 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 5.8 ENE max 5.7 Grecale 69 % 1014 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 3.1 E max 4 Levante 54 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.8° perc. +30° Assenti 11.1 OSO max 7.2 Libeccio 45 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +31.6° Assenti 15.2 OSO max 11.7 Libeccio 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +30.1° prob. 1 % 11.4 O max 10.1 Ponente 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +25° prob. 5 % 2.5 O max 4.4 Ponente 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° Assenti 3.9 E max 4.6 Levante 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:01

