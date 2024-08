Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Capaccio Paestum mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa bassa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni, alcune delle quali potrebbero essere abbondanti.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 28-29°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di precipitazioni. Verso le 14:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature scenderanno a circa 27°C, con una brezza proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.29mm e l’umidità salirà al 47%.

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:00, la pioggia diventerà moderata con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, attestandosi sui 19-20°C, con una brezza proveniente da Est. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 4.58mm e l’umidità salirà all’85%.

In serata, a partire dalle 18:00, sono attese ancora precipitazioni, seppur di intensità più bassa. La copertura nuvolosa sarà del 64% con temperature intorno ai 18°C. La brezza sarà vivace proveniente da Est e le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.4mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 29 Agosto a Capaccio Paestum indicano una mattina soleggiata seguita da un pomeriggio e una serata caratterizzati da piogge di varia intensità. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 45 % 8.1 ENE max 7.9 Grecale 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.2° Assenti 7.2 ENE max 6.8 Grecale 71 % 1016 hPa 6 poche nuvole +22.9° perc. +22.7° Assenti 3.4 ENE max 4.6 Grecale 56 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.5° perc. +28.1° Assenti 9.9 OSO max 6.6 Libeccio 40 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +28.6° Assenti 14.2 OSO max 11.7 Libeccio 40 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +25.8° perc. +25.9° 0.77 mm 7.1 OSO max 13.4 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.4 mm 13 E max 21.7 Levante 88 % 1017 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 41 % 8.5 NE max 10.6 Grecale 85 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:32

