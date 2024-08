Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Capaccio Paestum si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nubi solo nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, ci saranno nubi sparse con una copertura del 70-75%, ma nel complesso il cielo rimarrà prevalentemente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-32°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della brezza leggera che soffierà da Nord Est a Ovest.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a un cielo completamente sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 32-33°C, con una leggera brezza che contribuirà a rendere più gradevole la situazione.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C, garantendo una piacevole frescura dopo la giornata calda.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Capaccio Paestum indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, mentre le minime notturne si aggireranno intorno ai 21-24°C. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi frequentemente, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 6.2 E max 6.1 Levante 71 % 1016 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 7.8 E max 7.4 Levante 60 % 1016 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +25.2° Assenti 4.9 ENE max 6.9 Grecale 39 % 1017 hPa 9 nubi sparse +32.2° perc. +30.9° Assenti 7.1 O max 11.8 Ponente 28 % 1017 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +32° Assenti 9.1 ONO max 11.1 Maestrale 34 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +32.4° Assenti 10.1 O max 14.1 Ponente 41 % 1016 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 0.4 E max 6.5 Levante 68 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 8.3 ENE max 7.7 Grecale 48 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:00

