Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Capannori mostrano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, si prevede cielo coperto con temperature intorno ai +20°C e possibilità di piogge leggere. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi gradualmente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta.

Nella mattina, il cielo resterà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali. La probabilità di piogge è bassa, ma l’umidità sarà significativa, intorno al 54%. Il vento soffierà da Est – Nord Est con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a schiarite. Le temperature si manterranno elevate, intorno ai +31°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a provenire da Est – Nord Est con intensità moderata.

In sera, è prevista una ripresa delle precipitazioni, con piogge leggere e una diminuzione delle temperature fino ai +20°C. Il cielo sarà nuvoloso, ma con schiarite sparse. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con intensità variabile.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Capannori si prospetta una giornata instabile, con alternanza di piogge leggere e schiarite. Le temperature rimarranno elevate, con punte intorno ai +31°C nelle ore centrali. L’umidità sarà significativa, soprattutto durante la mattina, mentre il vento sarà prevalente da Est – Nord Est. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche a Capannori.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20° perc. +20.4° 0.42 mm 5.7 NE max 5.5 Grecale 90 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 38 % 6.9 NNE max 6.7 Grecale 90 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 5.9 NE max 9.2 Grecale 75 % 1008 hPa 10 cielo coperto +29.4° perc. +29.5° Assenti 11.6 ENE max 15.8 Grecale 44 % 1009 hPa 13 nubi sparse +31.2° perc. +30.8° prob. 25 % 11.8 E max 14.6 Levante 37 % 1008 hPa 16 cielo coperto +26.8° perc. +27.6° prob. 25 % 12.5 NE max 16.6 Grecale 56 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.11 mm 8.1 NE max 10.9 Grecale 81 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 3 % 7 NNE max 7.8 Grecale 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:11

