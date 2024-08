Previsioni Meteo Capoterra: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Capoterra si prospetta una giornata con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte della giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature in aumento fino a superare i +29°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno allo 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. Nel tardo pomeriggio, la situazione rimarrà pressoché invariata, con temperature elevate e cielo sereno.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse e una percentuale intorno al 29%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature intorno ai +23°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con cielo sereno e temperature elevate. Le precipitazioni sono assenti e la presenza di nuvole sarà minima. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni meteo, con temperature che potrebbero rimanere elevate e cielo generalmente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.6° perc. +22.6° 0.11 mm 3.9 ONO max 5.6 Maestrale 67 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° prob. 35 % 5.3 NNO max 5.8 Maestrale 75 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25° perc. +25.3° prob. 2 % 5.2 N max 5.1 Tramontana 68 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +30.2° Assenti 8.1 SE max 8.8 Scirocco 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +31.1° prob. 13 % 19.3 SSE max 18.4 Scirocco 60 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28° perc. +29.8° prob. 43 % 12.9 SSE max 12.4 Scirocco 64 % 1015 hPa 19 poche nuvole +24.1° perc. +24.5° prob. 8 % 3.2 N max 5.4 Tramontana 73 % 1016 hPa 22 nubi sparse +23.5° perc. +23.9° Assenti 3.7 N max 4.9 Tramontana 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:56

