Previsioni Meteo Carbonia: il bollettino per domani domenica 4 agosto

Le previsioni meteo a Carbonia per Domenica 4 Agosto promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Secondo i dati forniti, la città sarda godrà di cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 30,4°C nel corso della mattinata.

Nelle prime ore del giorno, a partire dalla mattina, le temperature saranno già piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai 24,4°C. Nel corso delle ore centrali della giornata, il termometro raggiungerà punte di 30,3°C, mantenendosi su valori elevati anche nel primo pomeriggio. Durante il pomeriggio, le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 28,3°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con intensità variabile nel corso della giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 39,3km/h nel primo pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori elevati, intorno al 58% nel primo pomeriggio, per poi aumentare leggermente fino al 64% nelle ore serali.

Le previsioni per i prossimi giorni a Carbonia indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori estivi, ideali per godersi una giornata all’aria aperta. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Carbonia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° Assenti 12 NNO max 20.5 Maestrale 90 % 1011 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.7° Assenti 10.6 NNO max 15.8 Maestrale 88 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.1° perc. +28.3° Assenti 15.8 NO max 28.5 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.6° Assenti 23.7 NO max 31.2 Maestrale 44 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.8° perc. +30.3° Assenti 23.8 NO max 34.2 Maestrale 47 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.3° perc. +28.3° Assenti 24.5 NO max 39.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° Assenti 15.5 NO max 26.8 Maestrale 84 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° Assenti 13.5 NO max 22.4 Maestrale 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 20:31

