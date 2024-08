Previsioni Meteo Carbonia: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Carbonia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40-50%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 30°C. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 23-24 km/h.

Nel corso della giornata, la probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa, con possibili piogge leggere solo nel pomeriggio, con quantitativi minimi di 0.12-0.23mm. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 60-70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1012-1014hPa.

Guardando alle previsioni orarie, al mattino le nubi saranno presenti con una copertura intorno al 40-50%, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 10%. Le temperature massime saranno registrate nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 30°C.

In serata, le nubi sparse torneranno a far capolino, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Carbonia indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature gradevoli e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e tenere a portata di mano un ombrello nel caso in cui le piogge si facciano più intense. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Carbonia.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° prob. 9 % 2.6 ONO max 3.6 Maestrale 83 % 1015 hPa 4 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° prob. 38 % 4.7 NNE max 5.5 Grecale 84 % 1013 hPa 7 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.4 OSO max 7.5 Libeccio 64 % 1014 hPa 10 nubi sparse +28.8° perc. +30.2° prob. 3 % 14.9 SO max 17.9 Libeccio 56 % 1014 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +30.5° prob. 7 % 19.3 SO max 23.8 Libeccio 58 % 1013 hPa 16 cielo sereno +26.9° perc. +28.2° prob. 7 % 19 SO max 23.6 Libeccio 64 % 1012 hPa 19 nubi sparse +23.2° perc. +23.7° Assenti 9.4 OSO max 15.9 Libeccio 84 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +23.1° Assenti 6 ONO max 8.3 Maestrale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:14

