Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito evidenziano cielo sereno durante la notte di Lunedì con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest. Martedì, la mattina sarà caratterizzata da nubi sparse e un aumento delle temperature con percezione di caldo a causa dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 99% con temperature elevate e percezione di caldo. La sera, il cielo rimarrà coperto con temperature più miti. Martedì è prevista pioggia leggera in serata. Mercoledì, il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino e sereno nel pomeriggio. Giovedì, si prevedono nubi sparse durante la notte e serenità durante la mattina e il pomeriggio. Si consiglia di monitorare le variazioni di temperatura e le possibili precipitazioni, in particolare Martedì.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Cardito, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si aggireranno intorno ai +26,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 2,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature saliranno fino a +31,9°C, ma la percezione sarà di +33,1°C a causa dell’umidità al 45%. Il vento soffierà da Sud Ovest a 4,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 99%, con temperature che raggiungeranno i +34°C. La percezione sarà di +35,2°C a causa dell’umidità al 39%. Il vento sarà moderato da Sud Ovest a 8,5km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 99%, con temperature intorno ai +28,2°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,5km/h, mantenendo l’umidità al 53%.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Cardito, il cielo sarà coperto al 95% con temperature intorno ai +27,3°C. Il vento sarà leggero da Sud a 5,1km/h.

Mattina: La mattina sarà nuvolosa con una copertura del 63%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C, con una percezione di +32,5°C a causa dell’umidità al 36%. Il vento sarà da Sud a 6,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 39%, con temperature che raggiungeranno i +33,8°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest a 17,2km/h, mantenendo l’umidità al 40%.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +24,3°C, con venti forti da Est a 48,5km/h.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Cardito, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +24,1°C. Il vento sarà leggero da Nord a 6,3km/h.

Mattina: La mattina sarà nuvolosa con una copertura del 88%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +30,8°C a causa dell’umidità al 39%. Il vento sarà da Sud Est a 4,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 7%, con temperature che raggiungeranno i +33,7°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest a 12,4km/h, mantenendo l’umidità al 33%.

Sera: In serata è previsto un cielo sereno al 3%, con temperature intorno ai +28,5°C. Il vento sarà moderato da Sud a 17,4km/h, mantenendo l’umidità al 51%.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Cardito, si prevedono nubi sparse con una copertura del 62%. Le temperature si attesteranno sui +26,3°C, con venti leggeri da Nord a 8,7km/h.

Mattina: La mattina sarà serena con una copertura del 6%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +28,3°C a causa dell’umidità al 48%. Il vento sarà leggero da Nord a 4,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno al 7%, con temperature che raggiungeranno i +28°C. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 5,7km/h, mantenendo l’umidità al 50%.

Sera: In serata è previsto un cielo sereno al 6%, con temperature intorno ai +27,5°C. Il vento sarà moderato da Nord – Nord Ovest a 11,7km/h, mantenendo l’umidità al 53%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cardito, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni, soprattutto nella giornata di Martedì 27 Agosto. Restate aggiornati sulle condizioni atmosferiche locali per pianificare al meglio le vostre attività.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.