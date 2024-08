Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo per Lunedì 19 Agosto a Carini

Le condizioni meteo a Carini per Lunedì 19 Agosto saranno caratterizzate da una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Meteo del Giorno

La giornata inizierà con piogge leggere al mattino, con una probabilità che diminuirà gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai +25-28°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 9,4km/h e i 21,7km/h. Le precipitazioni saranno presenti al mattino, con un picco di 0.61mm previsto per le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un bel tempo con cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +27-28°C, con una percezione leggermente inferiore rispetto al mattino. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con intensità tra i 18,6km/h e i 21,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti nel pomeriggio.

La sera a Carini sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +23-25°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con intensità tra i 16,1km/h e i 22,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una serata piacevole e senza piogge.

Considerazioni Finali

In base alle previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Carini, si consiglia di prestare attenzione alle piogge leggere al mattino e di organizzare le attività all’aperto nel pomeriggio e nella sera, quando il bel tempo e il cielo sereno renderanno l’atmosfera più gradevole. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con un cielo prevalentemente sereno e temperature stabili attorno ai +25-28°C.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24.5° perc. +25.2° prob. 1 % 10.2 O max 10.8 Ponente 81 % 1009 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.7° prob. 40 % 7.8 SO max 7.9 Libeccio 81 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.61 mm 11.8 O max 14.5 Ponente 66 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +27.9° perc. +28.9° 0.41 mm 18.4 ONO max 21.7 Maestrale 56 % 1010 hPa 13 cielo sereno +27.5° perc. +28° prob. 14 % 20.1 ONO max 23.3 Maestrale 51 % 1010 hPa 16 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 10 % 17.6 O max 20.1 Ponente 58 % 1010 hPa 19 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° prob. 1 % 15.5 O max 17.1 Ponente 62 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.8° perc. +24.1° prob. 7 % 17.5 SO max 21.7 Libeccio 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.