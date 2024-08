Previsioni Meteo Carini: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Carini mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo. Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa raggiungerà il 26%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a una copertura nuvolosa quasi totale del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

In generale, la giornata si presenterà con un’umidità che oscillerà tra il 61% e il 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1013hPa.

Guardando alle previsioni per i prossimi giorni, possiamo anticipare che Martedì e Mercoledì a Carini si presenteranno con condizioni meteorologiche simili, con cielo nuvoloso e temperature che si manterranno stabili attorno ai +25°C. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, e il vento sarà di intensità moderata.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Carini si prospetta come una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, garantendo una giornata piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 8.4 ENE max 10.2 Grecale 73 % 1013 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 7.8 ENE max 9.2 Grecale 75 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8.1 NE max 9.1 Grecale 65 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +29° Assenti 11.4 NNE max 10 Grecale 58 % 1013 hPa 13 cielo coperto +28.4° perc. +29.4° Assenti 13.2 N max 11.9 Tramontana 55 % 1012 hPa 16 cielo coperto +27.3° perc. +28.2° Assenti 12 N max 12.3 Tramontana 56 % 1012 hPa 19 cielo coperto +25.5° perc. +25.8° Assenti 8 NE max 11.1 Grecale 65 % 1012 hPa 22 cielo coperto +25.1° perc. +25.4° Assenti 10.6 ENE max 13.8 Grecale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:41

