Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani martedì 20 agosto

Martedì 20 Agosto a Carini si prevedono previsioni meteo variegate. La giornata inizierà con piogge leggere durante la mattina, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40%. Le temperature oscilleranno tra i +22,9°C e i +26,2°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità che raggiungerà i 27,2km/h, con raffiche fino a 29,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.69mm, e l’umidità si manterrà intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 9%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,7°C, con venti che perderanno un po’ di intensità, ma che continueranno a soffiare da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 29,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 61%.

Durante la sera e la notte, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino ai +24,4°C, con venti che soffieranno da Nord – Nord Ovest con una velocità che si attesterà intorno agli 8,6km/h. Le precipitazioni e l’intensità del vento saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Carini mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio dalle piogge leggere della mattina al cielo sereno del pomeriggio, che si manterrà anche durante la sera e la notte. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.68 mm 17.4 SO max 24.1 Libeccio 76 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +22.4° perc. +22.7° 0.2 mm 13.5 OSO max 17.2 Libeccio 78 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +24° perc. +24.3° 0.14 mm 16.6 OSO max 20.2 Libeccio 71 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +26.2° perc. +26.2° 0.47 mm 23 NO max 27.2 Maestrale 61 % 1011 hPa 13 cielo sereno +26.7° perc. +27.8° prob. 11 % 24.3 NNO max 27.1 Maestrale 61 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 1 % 13.8 NNO max 16.5 Maestrale 61 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 10.3 NNO max 12.7 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 7.8 NNO max 9.5 Maestrale 65 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:50

