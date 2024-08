Previsioni Meteo Carini: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Carini si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera brezza proveniente dall’Est. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Durante la mattina, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse che potrebbero aumentare verso le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +29°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +30°C.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C, ma la percezione di calore potrebbe risultare più elevata a causa dell’umidità presente nell’aria.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. La brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est potrebbe contribuire a rendere l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Carini indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di sereno a fasi di maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una percezione di calore che potrebbe risultare elevata nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di adattarsi di conseguenza per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° Assenti 9.7 E max 11.6 Levante 76 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 6.9 E max 7.5 Levante 69 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 6 ENE max 7.8 Grecale 59 % 1015 hPa 10 poche nuvole +28.4° perc. +29.4° Assenti 11 NE max 11.6 Grecale 54 % 1015 hPa 13 cielo coperto +28.9° perc. +29.9° Assenti 13.4 NNE max 13.7 Grecale 53 % 1015 hPa 16 cielo coperto +28° perc. +29° Assenti 11.4 NE max 13.4 Grecale 55 % 1015 hPa 19 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.1 NE max 6 Grecale 63 % 1015 hPa 22 cielo coperto +25.6° perc. +25.9° Assenti 10.3 E max 11.9 Levante 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.