Previsioni Meteo Carpi: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Martedì 6 Agosto a Carpi si prevedono condizioni meteo stabili e calde. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai 23-24°C durante la notte e le prime ore della mattina. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento soffierà leggero da Est.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, superando i 30°C già verso le ore 10:00. Il vento sarà sempre orientato da Est – Nord Est, con intensità che si manterrà nella categoria della brezza leggera.

Nel pomeriggio il sole splenderà a pieno regime, con temperature che raggiungeranno valori intorno ai 35-36°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma rimarrà comunque nella categoria della brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 30%, e la pressione atmosferica sarà stabile.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa potrebbe aumentare leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature caleranno gradualmente, ma resteranno comunque elevate, attorno ai 30°C. Verso le ore 20:00 è prevista una breve pioggia leggera, con quantitativi intorno ai 0.3mm. Il vento potrebbe aumentare di intensità, diventando una brezza vivace da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Carpi indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e un breve episodio di pioggia leggera in serata. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.9° perc. +23.8° Assenti 6.6 E max 8.4 Levante 54 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 5.5 E max 6.6 Levante 61 % 1010 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 5.3 ESE max 7.6 Scirocco 55 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30.3° Assenti 8.5 ENE max 9.2 Grecale 37 % 1011 hPa 12 cielo sereno +34.9° perc. +34.4° Assenti 9.9 NE max 9 Grecale 29 % 1009 hPa 15 cielo sereno +35.6° perc. +35.3° prob. 13 % 16.5 NNE max 12.9 Grecale 29 % 1008 hPa 18 nubi sparse +30.9° perc. +31.4° prob. 9 % 12.7 ENE max 22.9 Grecale 44 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.29 mm 10.5 ESE max 18.6 Scirocco 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.