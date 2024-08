Previsioni Meteo Casalecchio di Reno: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Casalecchio di Reno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli e variabili. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e una copertura nuvolosa che si manterrà elevata per gran parte della mattina, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, è previsto un leggero aumento della temperatura fino a raggiungere i +33°C verso mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà intorno al 50% e una pressione atmosferica stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere influenzate da un cielo coperto, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, con un aumento della probabilità di precipitazioni leggere nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 11km/h.

La sera a Casalecchio di Reno sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai +23°C. La probabilità di precipitazioni leggere sarà ancora presente, con una diminuzione della copertura nuvolosa verso le ultime ore della giornata. Il vento soffierà con intensità moderata, con raffiche che potranno superare i 15km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Casalecchio di Reno indicano una giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni leggere, con temperature massime che raggiungeranno i +35°C nel pomeriggio. Le condizioni meteorologiche potrebbero migliorare nel corso della serata, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali variazioni dell’andamento meteorologico nei prossimi giorni a Casalecchio di Reno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 14 % 5 SO max 5.7 Libeccio 72 % 1015 hPa 3 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° Assenti 3.6 SO max 3.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 6 cielo coperto +25.2° perc. +25.6° Assenti 5.1 O max 7.4 Ponente 67 % 1016 hPa 9 cielo coperto +30.4° perc. +31.4° Assenti 8.1 NO max 7.5 Maestrale 49 % 1016 hPa 12 cielo coperto +34° perc. +34.9° Assenti 10.9 N max 9.4 Tramontana 38 % 1014 hPa 15 nubi sparse +34.2° perc. +34.8° prob. 18 % 10.8 NNO max 8 Maestrale 36 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +22.4° perc. +22.9° 0.31 mm 8.4 SSE max 13.4 Scirocco 84 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23.3° perc. +23.8° prob. 37 % 12.7 SO max 16.9 Libeccio 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 20:14

