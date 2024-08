Previsioni Meteo Caserta: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Caserta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +36°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che soffieranno da diverse direzioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +24°C e una leggera brezza proveniente dal Nord. Le prime ore del mattino vedranno un graduale aumento delle temperature, con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Nel corso della mattinata, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature a superare i +30°C. Il vento sarà leggero e proveniente prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, con venti che potranno aumentare leggermente di intensità provenendo sempre da Sud Ovest. Anche in serata le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che si manterranno elevate, intorno ai +28°C.

In conclusione, Venerdì 9 Agosto a Caserta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature elevate e venti leggeri. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.7° perc. +24.8° Assenti 3.8 N max 4.5 Tramontana 61 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° Assenti 4 NNE max 4.5 Grecale 63 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.6° Assenti 3 NE max 3.6 Grecale 51 % 1015 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +33.5° Assenti 5.4 SO max 4.4 Libeccio 32 % 1015 hPa 12 cielo sereno +36.2° perc. +36.6° Assenti 19.9 SO max 13.5 Libeccio 30 % 1014 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +35.2° Assenti 14.4 OSO max 11.7 Libeccio 41 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.7° perc. +31.5° prob. 1 % 6.9 O max 7.1 Ponente 56 % 1014 hPa 21 poche nuvole +27.6° perc. +29.4° Assenti 3.2 NO max 4.1 Maestrale 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:05

