Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Caserta indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C nel primo pomeriggio.

Durante la sera, tuttavia, è previsto un cambiamento nelle condizioni atmosferiche con l’arrivo di precipitazioni. A partire dalle 18:00, è attesa pioggia leggera che diventerà più intensa nelle ore successive, con un picco di pioggia moderata intorno alle 20:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Le temperature caleranno leggermente durante le precipitazioni, ma si manterranno comunque sopra i +25°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1008hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Domenica, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni serali e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si preveda di uscire durante quelle ore. Per i prossimi giorni a Caserta, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e alle temperature estive.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.8 SO max 7.6 Libeccio 65 % 1011 hPa 3 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° Assenti 4.2 SSO max 9.1 Libeccio 70 % 1010 hPa 6 nubi sparse +27.7° perc. +29° prob. 11 % 6.5 SSO max 11 Libeccio 60 % 1010 hPa 9 nubi sparse +31.9° perc. +31.8° prob. 11 % 13.8 SO max 15.9 Libeccio 38 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.2° perc. +33.1° prob. 7 % 21.7 SO max 21.1 Libeccio 35 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +32.1° prob. 9 % 20.8 SO max 22.6 Libeccio 43 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +27.1° perc. +28.2° 0.24 mm 9.9 OSO max 12.2 Libeccio 61 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.1° perc. +25.6° 0.58 mm 3.4 SSO max 6 Libeccio 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:53

