Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 Agosto a Caserta si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature intorno ai +24°C e venti deboli provenienti prevalentemente da nord. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i +31°C nel tardo mattino. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo sempre da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con venti moderati che soffieranno sempre da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi tenderanno ad aumentare ulteriormente, mantenendo comunque condizioni di bel tempo. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +26°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caserta indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno elevate, con punte massime intorno ai +32°C. I venti saranno prevalentemente deboli o moderati, provenienti da direzioni variabili.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto a Caserta si prospetta una giornata all’insegna del sole e delle temperature estive, ideale per godersi le bellezze della città e trascorrere piacevoli momenti all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni e godetevi il clima estivo che caratterizzerà i prossimi giorni a Caserta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.1° perc. +24.3° prob. 4 % 0.3 NNO max 5.1 Maestrale 67 % 1010 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 1.7 ENE max 3.9 Grecale 71 % 1010 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 0.5 E max 3 Levante 65 % 1010 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +30.6° Assenti 7.8 SO max 6.1 Libeccio 45 % 1011 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +32.2° prob. 9 % 17.1 SO max 11.1 Libeccio 40 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +30.3° prob. 40 % 9 OSO max 8.5 Libeccio 53 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.2° perc. +28.6° prob. 45 % 5 O max 6 Ponente 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +26.2° prob. 28 % 3 N max 3.3 Tramontana 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:48

